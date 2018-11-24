Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da, dün gerçekleştirilen antrenmanda Nijeryalı orta saha oyuncusu korkutmuştu. Girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve tedbir amaçlı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne getirilen Onazi'nin ciddi bir durumu olmadığı, oyuncunun ağırları bulunduğu belirtilmişti. Bugün yapılan son kontrollerin ardından takımla birlikte çalışmalara katılan Onazi'den sevindirici haber geldi. Bugün yapılan antrenmanda yer alan oyuncunun yarınki karşılaşmada oynamasına bir engel bulunmadığı belirtildi.

Gökmen Şahin

