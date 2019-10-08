Önce ağaca sonra aydınlatma direğine çarptı: Feci kaza kamerada

Feci kazada, motosikletin önce kaldırım ile üzerindeki ağaca, ardından da aydınlatma direği ile yanındaki ağaçlara çarptıktan sonra savrulduğu görüntülendi. Kaza sonrasında motosikletin çarpma anında çıkan kıvılcımların etrafa saçıldığı gözlenirken, hasar gören direkte de kısa devre sonucu yangın çıktığı görülüyor.

Kaza, 6 Ekim gecesi saat 03.00 sıralarında Yayla Mahallesi İsmet Paşa Caddesi (111.Cadde) üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Kaymakkapı Meydanı istikametinden Camlı Camii yönüne seyreden İsmail Hakkı İnliceliler (31) yönetimindeki 07 FZT 37 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak önce kaldırımdaki ağaçlara, ardından aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Feci kaza sonucu motosiklet ve üzerinde bulunan 2 kişi farklı yönlere savruldu.

Feci kazada, motosiklet sürücüsü İsmail Hakkı İnliceliler olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde yolcu olarak bulunan Gülsüm Ö. (25) ise ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından motosikletin çarptığı direkte ise kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre sonra müdahale edilerek söndürüldü.

Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis Ekipleri ise yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi. Ölen sürücünün olay yerine gelen yakınları, arkadaşları için gözyaşı döktü.

Ağır yaralı Gülsüm Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın meydana geldiği dakikalarda İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Kaymakkapı istikametinden Camlı Cami istikametine seyir halinde olan ve sür'atli olduğu gözlenen motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, sonrada, kaldırım üzerindeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpıyor.



Çarpmanın etkisiyle sürücü, yolcu ve motosiklet farklı yönlere savrulurken, aracın sürtünmesiyle çıkan kıvılcımlar kamerada net bir şekilde görülüyor. Bu sırada motosikletin çarptığı direkte de, kısa devre sonucu yangın meydana geliyor. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü ve yolcuyu gören çevredekiler yardıma koşuyor.

Feti Kılıç