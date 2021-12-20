Önce duvara ardından aydınlatma direğine çarptı

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 41 HT 398 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle birlikte önce duvara sonra aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü O.Y., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından O.Y., hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik - Mehmet Ekrem Ceylan



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