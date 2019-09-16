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Önce köpeğe, sonra duruma tepki gösteren gence taş attı

Önce köpeğe, sonra duruma tepki gösteren gence taş attı
Önce köpeğe, sonra duruma tepki gösteren gence taş attı

Kocaeli’de önce yerde yatan köpeğe, sonra kendisine tepki gösteren gence taş atan yaşlı adama sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldiği iddia edilen olayda, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adam, eline aldığı taşı yerde yatan bir köpeğe attı. Olayı gören bir genç, “Dayı sen ne yapıyorsun” diyerek yaşlı adama tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren gence önce tokat atan adam, daha sonra da elindeki taşı attı. Taş, gencin sırtına isabet ederken, yaşlı adam gencin üzerine yürümeye devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşlı adama tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, yaşlı adama tepki gösterdi.

Murat Kanber

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