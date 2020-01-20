Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak parçalara ayırdı

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Beitollah Tatlıdil ve taraf avukatları katıldı. Görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Tatlıdil, ailesine para gönderemediği için Malik üzerinden ulaştırdığını ve gönderdiği paradan çok fazla komisyon aldığını ifade ederek olayı anlattım. Tatlıdil, "Afganistan'da yaşayan aileme para göndermek zorundaydım. Normal yollardan gönderemiyordum. Çünkü ben resmi kanallar üzerinden Türkiye'ye gelen biri değilim. Kaçak yollardan geldim Türkiye'ye bu yüzden yasal olarak gönderemiyordum. Malik kaçak yollardan Afganistan'a para gönderebiliyordu. Ben de parayı Malik ile gönderiyordum. Malik gönderilen paradan çok fazla komisyon alıyordu. 500 dolar gönderiyorsam 300'ünü o alıyordu. Onunla bir kaç kez yüz yüze görüşmüştüm. Arkadaşlarım yoluyla parayı ulaştırıyordum. Aldığı komisyon beni çok rahatsız ediyordu" dedi.

"Kimsenin olmadığı bir zamanda cesedi böldüm ve bavullara koydum"

Bu sebeple cinayeti işlediğini, maktule başta satırla vurup ardından kablo ile boğduğunu itiraf eden sanık Tatlıdil, maktulün ailesinin Taliban üyesi olduğu için korkup polise gidemediğini ve cesedi ortadan kaldırmak için bölüp bavullara koyduğunu ifade etti. Sanık Tatlıdil, "Bir gün beni aradı ve onla buluştuk. Eskişehir'de kardeşim Emine'nin evinde kaldığım için oraya gittik. Eniştem evde yoktu. Bizim geleneklerimize göre eve yabancı bir erkek girerse kadın evde kalmaz. Bu yüzden evden göndermek zorunda kaldım kardeşimi. Malik ile bir süre yalnız kaldık. Göndermiş olduğum parada fazla komisyon aldığını ve bu kısmı iade etmesi konusunda konuştuk. Ama Malik bunu kabul etmedi. Daha sonra aramızda tartışma çıktı ve bana kakıp yumruk attı. Ben de ona vurdum ama fiziki yapısı benden iri olduğu için beni yere düşürdü ve tekmelemeye başladı. Yerde bir sopa buldum ve onunla vurdum. O eline birden bıçak aldı. Hatta sırtımdan bıçakladı. Kendimi korumak için elime aldığım bir cisim ile ona vurdum. Bu cismin satır olduğunu başta bilmiyordum. Maktül yere düştü. Yaralanmıştı ve baygındı. Ben panikledim, ne yapacağımı bilemediğim için kablo ile boğdum. O korku ile cesedi Odunluğa götürdüm. Üstünü kapattım gizledim ve Kırşehir'deki arkadaşımın yanına gittim. Bana polise teslim olmamı söyledi. 3 gün orada kaldıktan sonra Eskişehir'e döndüm. Maktulün ailesi Talibana mensup olduğu için duyarlarsa beni öldürürler korkusuyla polise teslim olamıyordum. O zaman kadar kimse cesedi fark etmemişti. Kimsenin olmadığı bir zamanda cesedi böldüm ve bavullara koydum. Bu haliyle ceset odunlukta bekledi. Ben yaptığımdan dolayı çok pişmandım. Ancak çok korktuğum için ne yaptığımı bilmiyordum. Bu yüzden şaşkınlıkla cesedi ortadan kaldırmadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan 18 yıl hapis ile cezalandırıldı.

Olay geçmişi

Olay, 2019 yılının Temmuz ayında Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı müstakil bir evde yaşayan Afganistan uyruklu Malik Gülen (27) ile Beitollah Tatlıdil (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Beitollah Tatlıdil, arkadaşı Malik Gülen'i önce bıçakla öldürüp, ardından parçalara ayırdıktan valizlere koyduktan sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra eve gelen Gülen'in yakınları, yerde kan izleri görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin avlu kısmında valizlerin içerisine saklanmış Afganistan uyruklu Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedini tespit etti. Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gülen'in cesedinin incelemesinin akabinde otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Burak Tekin

