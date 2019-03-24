Önce servisle çarpıştı ardından kaldırımdaki vatandaşı yaraladı

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.K. idaresindeki 41 HF 336 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda yürüyen Hakan Ö. isimli vatandaşa çarptı. Kazada Hakan Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yetine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yetinde yapılan Hakan Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk

