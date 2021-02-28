Önündeki araç ani fren yapınca savrulan araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Oğuzeli karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kürşat B. idaresindeki 27 AES 346 plakalı Daihatsu marka panelvan tipi araç Gaziantep istikametinden Oğuzeli istikametine seyir halinde iken önündeki bir araç ani fren yaptı. Önündeki aracın fren yapması üzerine çarpmamak için ani manevra yapan Kürşat A.'nın kullandığı araç savruldu.

Savrulan araç taklalar atarak yol kenarındaki menfeze uçtu. Meydana gelen kazada bağ evine çalışmaya gittikleri öğrenilen sürücü Kürşat B. ile arkadaşları Üzeyir D. ve Engincan Ç. yaralandı. Yaralılar, kazayı gören diğer sürücüler tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir

