Onur Ağaoğlu'nun yatına hırsız girdi!

Birçok iş adamının yatına giren hırsızlar tekneyi çalamadıkların da yatlarda bulunan değerli eşyaları, mesela radar ve navigasyon gibi cihazları çaldı. Daha öncesinde başka bir iş adamına ait lüks bir yatın ise mülteci taşımakta kullanıldığı ve yunan adasında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bodrum Güllük'te ki evinin önüne demirli teknesinin halatlarını kesip açık denize bir bot ile sürükleyen hırsızlar sonrasında teknenin üstüne çıkıp çalıştırmaya çalıştıkları anda teknedeki GPS sistemi alarm verince evdeki hesap çarşıya uymamış. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ağaoğlu olanları şöyle anlattı. " Ben İstanbul'da idim. Tekne Bodrum'daki evin önünde bağlı duruyordu. Evde 7/24 personel var. Her yerde kamera var. Tekne ile onlar ilgileniyor. Gece geç saatti, telefonuma teknenin GPS' in den alarm geldi. Hemen oradaki personeli aradım. Tekne yerinde duruyor mu diye, bir baktılar gerçekten tekne yerinde yok dediler. GPS sayesinde tam konumu onlara gönderdim. Sahil Güvenlik ve Jandarmaya haber verdim. Oradaki personelimiz karada bulunan servis botuna atlayıp tekneye yaklaşırken hırsızlarda kendi botuna atlayıp kaçmayı başardılar. Hırsızları yakalayamadık. Karadaki servis botumuzu da arkalarından gitmeyelim diye parçalayıp motorunu çalmışlar. Tekneye herhangi bir zarar vermemişler" dedi.

Ağaoğlu, sigorta ile görüşüp servis botu için gerekli işlemleri başlattıklarını belirtti. Herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu mutlaka alarm, kamera ve GPS sistemi olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.