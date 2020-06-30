Op. Dr. Arif Eroğlu: 'Altın oran, estetik uygulamaların temelini oluşturur'

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Arif Eroğlu, estetik operasyonlar ve altın oran arasındaki ilişkiyi açıkladı. İçgüdülere kulak verilecek olursa, ‘çekici' gelen kişi, doğacak yavruyu altın orana yaklaştıracak kişi olduğunu söyleyen Op. Dr. Arif Eroğlu, "Sağlıklı ve estetik görünümü mükemmel olan partnerden üreme isteği doğanın temel yasasıdır. Soyun devamı içgüdüsel olarak belirlenirse seksüel yönelim değişir. Genetik olarak en uygun partner; eğitimini, sosyal yaşamını hiç benimsemeyeceğimiz biri de olabileceğinden, çok az insan içgüdüsel olarak kendine çekici gelen eşi seçer. Şehir yaşamı, yanlış beslenme, hareketsizlik gibi faktörler insanın ideal formunu bozucu etkilere sahiptir. Bu bozulmayla birlikte ilişkiler de negatif etkilenir. Bu yüzden kişisel bakım ve güzellik çok önemlidir. Altın oran güzelliği belirleyen faktörlerin en başında gelir ve estetik uygulamaların temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.

"Büyük gözler ve açık ten rengi bütün kültürlerde güzel bulunmuştur"

Altın oran dışında da güzellik tanımında dikkate alınması gereken, asırlardır değişmeyen unsurlar da olduğunu kaydeden Op. Dr. Arif Eroğlu, "Örneğin, büyük gözler ve açık ten rengi bütün kültürlerde güzel bulunmuştur. Genetik olarak göz kapağı düşük olan insanlar ve yaş alımıyla göz kapağı sarkan, gözlerinin altı torbalanan insanların basit bir operasyonla kendini yenilemesi gerekir. Cildinde sorun olanların melazmalardan, güneş lekelerinden, siğillerden, keratozlardan, kıllardan, geniş gözeneklerden, komedonlardan cildi kirli ve bakımsız gösteren her şeyden kurtulması gerekir. Günümüzde farklı amaçlarla kullanılan lazerler, tek seansta kalıcı çözümler sunarak daha saydam görünümlü, ipeksi dokuya sahip yeni bir cilt oluşumunu son derece kolaylaştırmıştır." dedi.