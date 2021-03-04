Op. Dr. Mete Aksu: 'Erkekler estetikte kadınlarla yarışıyor'

Pandemi döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte estetik operasyonlara yönelik ilgi de büyüdü. Bu furya yalnızca kadınları değil, erkekleri de etkisi altına aldı. Bu ilginin nedeni olarak ise daha iyi, daha güzel görünme çabası içinde olduğu sosyal medya platformlarının da etkisi olduğu tahmin ediliyor. Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mete Aksu, “Herkes güzel görünmek için filtreler kullanıyor. O filtreler kusurları kapatıyor, ancak kişiler bir süre sonra bu ‘kusursuzluğun' kalıcı olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Saçı dökülen göbeğini eritemeyen doktora koşuyor

Estetik yaptıran erkeklerin sayısı hiç de az olmadığını belirten Op. Dr. Mete Aksu, dökülen saçlarından, erimeyen göbeğinden, şekilsiz burnundan şikayetçi olan erkeklerin soluğu estetik cerrahlarında aldığını söyledi. Op. Dr. Mete Aksu “Hem girişimsel hem de ameliyat anlamında erkek ve kadınlar arasındaki farkın çok az olduğu söylenebilir” dedi.

Botoks ve cilt bakımı yaptıranların sayısı da arttı

Dr. Aksu, en çok tercih edilen ameliyat ve uygulamalar hakkında ise, "Göbek, hem sağlık hem de estetik görünüm açısından erkeklerin en çok önem verdiği bölge. Spor ve diyetle erimeyen inatçı yağlarından kurtulmak isteyen erkekler, ameliyat olmak istiyor. En fazla yaptırdıkları operasyonlar, ‘Hi Def Liposculpture' denilen karın şekillendirme ve kasları belirginleştirme ameliyatı. Erkeklerin tercih ettiği işlemler arasında burun estetiği ve saç ekimi de ilk sıralarda. Son dönemde botoks, dolgu, PRP ve cilt bakımı gibi uygulamaları yaptıranların sayısında da artış var" diye konuştu.