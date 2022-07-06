OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo hayatını kaybetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo 63 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin (NNPC) Ceo'su Mele Kyari, “Saygıdeğer Dr. Mohammed Sanusi Barkindo'yu kaybettik. Bu ölüm, Barkindo'nun ailesi, NNPC, Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplulukları adına büyük bir kayıp” dedi. Kyari ayrıca, dün gece saatlerinde hayatını kaybeden Barkindo'nun kısa bir süre önce Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ile görüştüğünü de belirtti.

"Büyük bir şok"

Barkindo'nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan OPEC Sekreterliği, “Bu trajedi OPEC ailesi için büyük bir şok. OPEC'e 40 yılı aşkın süredir özverili şekilde hizmet eden Mohammed Sanusi'ye üzüntülerimizi ve şükranlarımızı gönderiyoruz. O'nun özverisi ve liderliği yıllar boyunca OPEC'e ilham verdi” ifadelerini kullandı.