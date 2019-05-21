Opr.Dr.Eroğlu: 'Selülitten kolay yolla kurtulmak mümkün'

Opr. Dr. Arif Eroğlu, cilt bakımıyla ilgili yeni bir yöntem hakkında bilgi verdi. Opr. Dr. Eroğlu, 3D Lazer Lipoliz adı verilen uygulamaya ilişkin “3D Lazer Lipoliz vücudumuzu yeniden şekillendirirken j-Plasma selülitleri silip atarak bize tek seansta yeni, gençleşmiş, sıkılaşmış bebek gibi bir cilt sunuyor. 3D Lazer Lipoliz vücut şekillendirmede altın standart, bel, böbek, sırt, basenler, bacak içleri, kollar, dizler, baldırlar, bilekler, gıdı olmak üzere yağ fazlalığı olan her bölgeye uygulanabiliyor” diye konuştu.

Opr. Dr. Eroğlu, 3D Lazer Lipoliz'in vücudu yeniden şekillendirmede etkili bir estetik uygulaması olduğunu ve kalıcılığının çok uzun yıllar devam ettiğini söyleyerek, “Radyofrekans ve Helium denilen iki farklı enerjinin sinerjisi ile oluşan plazma enerjisi cilt altını anında 80-85 dereceye yükselterek selülite sebep olan fibröz septaları kırarak ve cilt dokusunda elastin-kolajen uyarımı yaparak nem miktarını arttırır, cildi kadifemsi bir parlaklığa ve yumuşaklığa kavuşturur. J-Plasma cildi yeniden yapılandırarak sıkılaştırır ve gençleştirir” diye konuştu.

“Etkisi kalıcı”

Opr. Dr. Eroğlu, “‘j-Plasma sadece bir vücut şekillendirmede kullandığımız selülitli dokuları düzelten bir cilt gençleştirme uygulaması değildir aynı zamanda bir cilt germe yöntemi olarak kabul edilebilir. j-Plasma deri kalitesini arttırmada kullanılan en yeni ve üstün teknolojidir. 3D Lazer Lipoliz ve j-Plasma'nın hemen etki göstermesi ve etkinin artarak uzun yıllar boyunca devam etmesi ve sonucun kalıcı olması en büyük tercih sebepleridir. Lazer lipoliz uzun yıllar boyunca geliştirilmiş bir teknoloji olmakla birlikte kendini sürekli yenilemiştir. Tek seans olarak uygulanır. Etki kalıcıdır. 3D lazer lipoliz vücut şekillendirmede FDA onaylıdır” dedi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, uygulama ardından spor sonrası hamlama duygusu gibi hafif bir rahatsızlık veren his dışında ciddi bir ağrısı sızısı olmadığını, küçük bölgelerde bir öğle arasında bile yatırılabilecek kolaylıkta bir uygulama olduğunu, elastikiyetini kaybederek cildi dalgalanan selülitleri artan kişilere 3D Lazer Lipoliz ile birlikte j-Plasma yaptırmalarını tavsiye etti.