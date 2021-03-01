Ordu'da baharın ilk gününde kar sürprizi

İlçenin yüksek ve merkez kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Birkaç gündür etkisini gösteren güneşli havayla bahara adeta göz kırpan ilçenin yüksek kesimleri, mart ayının ilk günü kar sürprizi ile karşılaştı. Yüksek kesimli bölgelerde geçtiğimiz haftalarda kalan kar kütlelerinin üzerine yeniden yağan kar ile birlikte hava sıcaklıkları aniden düşerken, akıllara ise “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözü geldi.

Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken soğuk havanın da cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Selim Kuşcu

