Ordu'da FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Ordu ilimizde yeni yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik olarak 23/09/2021 tarihinde arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulanmış ve toplam 43 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Şüpheliler arasında yer alan ve bu yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçemizde bulunan bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla birlikte suç üstü yakalanmışlardır.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin TL, 100 bin 665 Dolar, 17 bin 150 Euro, 1,5 kilogram civarında altın ile bir adet ruhsatsız silah, 11 adet mermi ve şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el konulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir”

Metin Akyürek