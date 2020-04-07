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Orduevlerinin kapıları sağlık çalışanlarına açıldı

Orduevlerinin kapıları sağlık çalışanlarına açıldı
Orduevlerinin kapıları sağlık çalışanlarına açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimsenin kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

Selimiye Astsubay Orduevi, Deniz ve Hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevinde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı. Sağlık çalışanlarının söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı bilgisi edinildi.

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