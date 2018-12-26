Ordu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli | Ordu'da 26 Aralık okullar tatil mi?

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 14 ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimizde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında, 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Selim Kuşcu