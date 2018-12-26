İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli | Ordu'da 26 Aralık okullar tatil mi?

Ordu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli | Ordu'da 26 Aralık okullar tatil mi?
Ordu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli | Ordu'da 26 Aralık okullar tatil mi?

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, 14 ilçede eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 14 ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimizde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında, 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Selim Kuşcu 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.