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Organik kumaşlardan çocuklara özel giyim ürünleri üretildi

Organik kumaşlardan çocuklara özel giyim ürünleri üretildi
Organik kumaşlardan çocuklara özel giyim ürünleri üretildi

Organik kumaştan üretilmiş yeni çocuk koleksiyonu tüketicinin beğenisine sundu. Sürdürülebilir iplikten dokunmuş kumaş özelliğine sahip ürünler, içeriğinin organik olmasıyla ailelerin ilk tercihi oluyor.

Moda markası DeFacto çocukların sağlıklı, güvenli ve konforlu giyim ihtiyacını karşılamak için Organik Hammadde Sertifikalı ürünleri tüketiciyle buluşturdu. Organik Hammadde Sertifikalı ürünler ile marka, hammaddenin toplanmasından, ürün haline gelene kadar tüm süreçlerde uluslararası geçerlilikte sertifikaya sahip üreticilerle iş birliği yaparak ailelere organik ürün güvencesi sağlıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre ürünlerde kullanılan organik pamuklar, doğal gübre ve pestisitler kullanılarak yetiştiriliyor. Bu sayede doğa ve toprağın verimliliğinin koruması da sağlanıyor. Hem şık hem rahat hem de konforlu ürünlerle artık çocuklarınız ve çevremiz daha güvende.

Organik Hammadde Sertifikalı ürünlere markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.

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