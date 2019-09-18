Örgütten kaçıp teslim olanların yarısı çocuk

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı' başlıklı raporda, örgütün çocukları dağa kaçırırken, yol kesme, uyuşturucu, aile ile tehdit etme gibi yöntemleri kullandığı ortaya çıktı. Raporda, 12 yaşına kadar küçüklerin PYD'ye katılmaya zorlandığı kaydedildi.

Rapora göre, PKK/KCK çocukların hukuki ehliyetsizliğinden faydalanarak onları ‘Kundaklama', ‘Keşif-istihbarat çalışması yapma', ‘Müzahir kitlesini genişletme ve kara propaganda yapmasını sağlama' faaliyetlerinde kullanıyor.

Operasyonlarla eleman kaybeden PKK, eleman eksikliğini çocuk katılımını artırarak kapatmaya çalışıyor. Hedefleri ise kaçırılan çocukları ideolojik eğitimden geçirip kendilerine daha sadık kadrolar oluşturmak...



Raporda, 2013-2016 yılları arasında teslim olan bin 949 teröristin örgüte katılım yaşları incelendiğinden 15-17 yaş aralığında bir yoğunlaşma olduğu ve 18 yaş ve 18 yaş altı grubun teslim olanların yaklaşık yarısına karşılık geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.Yapılan çalışmada, teslim olan teröristler ile örgüte katıldığı tespit edilen çocuk teröristlerin yıllara göre yaş ortalamasının 16 olduğuna dikkat çekiliyor.Almanya'da yayımlanan ‘Die Zeit' adlı haftalık gazetede yayımlanan bir makaleden alıntı yapılarak hazırlanan raporda, terör örgütünün 10 yaşında bir çocuğu cephanelik olarak kullanılan bir evin önünde nöbet tuttuğu belirtiliyor.Raporun en çarpıcı bölümlerinden birisi de kaçırılan çocukların dilinden verilen itiraflar. Örgütten kaçan çocuklardan 13 yaşındaki M.Y. markete içecek almaya giderken kod adı H.G. olduğunu öğrendiği PKK'lı tarafından kaçırıldığını söyleyerek “Elimi kolumu bağlayarak beni Hakurk'a götürdü. Beni eğitime alacakları sırada bir yolunu bularak örgütten kaçtım” dedi. 15 yaşındaki kız çocuğu E.A. da “Örgüte katılmazsam aileme zarar vereceklerini söylediler. Bunun üzerine dediklerini yaptım. Dağda hayat şartları çok zordu. Nöbet tutarken bir fırsatını bulup kaçtım” diye konuştu.16 yaşındaki S.T ise “Orada aldığım maddeler nedeniyle bilincimi kaybediyordum. Nöbette uykuya kalınca beni tutukladılar. Baskılar üzerine fırsatını bulup kaçtım” dedi.15 yaşındaki kız çocuğu S.A. ise “Beni kadın bölüğünde görevlendirdiler. Orada yaşları küçük olan çok sayıda kız çocuğu vardı. Bize din olarak Zerdüştlüğün benimsetilmeye çalışıldığını görünce örgütü sorgulamaya başladım ve kaçtım” ifadelerini kullandı.