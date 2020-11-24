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Örgütün ikna edilen sözde tim komutanı teslim oldu

Örgütün ikna edilen sözde tim komutanı teslim oldu
Örgütün ikna edilen sözde tim komutanı teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen örgütün sözde tim komutanı teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne 2018 yılında Van ilinden katılım yapan ve 2018-2020 yılları arasında Irak (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten 1 BTÖ mensubunun 23 Kasım 2020 günü Şırnak Silopi Hudut Kapısı'ndan teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

 

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