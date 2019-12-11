Bakım kremi Sudocrem'in Nisan ayında başlattığı Ormanlar Büyüyor sosyal sorumluluk projesi ile 7 bin 300 çam fidanı dikildi. Projenin ilk etabında Beykoz Göllü Köyü'ne 300 adet çam fidanları dikildi. Sonrasında ise diğer fidanlar, hastane bahçelerine ve eczanelerinin etrafına dikildi. Konu hakkında Sudocrem Ürün Müdürü Çağrı Güzel bilgiler verdi.

''İlk etapta 600 ağaçlık ilk ormanımız yeşermiş oldu''

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Çağrı Güzel, '' 2019 Nisan ayında başladığımız bu proje, Sudocrem ve Biocodex Türkiye olarak bizleri çok heyecanlandıran bir projedir. Firma olarak 88 yıldır milyonlarca bebeği büyüttük şimdi de bebek ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaçları ve ormanları büyütüyoruz felsefesiyle başladığımız proje şuan 7 bin 300 çam fidanlık büyük bir ormana dönüştü ve büyümeye devam edecek. Projemize Sudocrem ve anne-bebek bloggerlar ile yaptığımız toplantımız ile başladık. 300 adet davetli adına Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) - Dikili Bir Ağacım ile beraber Beykoz Göllü Köyü'ne çam fidanları diktik. Aynı zamanda 300 katılımcıya da bebekleri ve çocukları ile dikmeleri için bir fidan da hediye ettik. Toplamda 600 ağaçlık ilk ormanımız yeşermiş oldu. Projenin ikinci aşamasında ürünümüzü seven annelerin hem isimlerine fidan dikip hem de fidan hediye ettiğimiz paketler yollamaya başladık. Hala gönderimi devam eden gönderimler ile toplamda 700 fidana ulaştık'' dedi.

Güzel, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Projenin üçüncü aşamasında ise ürünümüzü güvenle reçeteleyen 3 bin 500 pediatristimize ve 2 bin 500 ürünümüzü öneren eczacılarımıza fidanlarını ulaştırdık. Onlar hastane bahçelerine, eczanelerinin etrafına fidanlarını diktiler. Bugün projemiz hakkında çok mutluyuz ve umutluyuz çünkü toplamda 7 bin 300 çam fidanı hem İstanbul'da dikilmeye başladı ve gönderimlerimiz ile tüm Türkiye'de bebeklerin ilk fidanları olarak yeşermeye devam ediyor. Firma olarak hem Türk sağlık sektöründe hem de anne-bebek kategorisinde bebeklerimizin geleceklerine birer ağaç hediye etmekten daha değerli bir hediye olmadığını düşündüğümüz için bu projeye devam edip milyonlarca bebekle milyonlarca ormanı büyüteceğiz''.