Osaka Zirvesi buzları eritti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ni düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Bir araya geldiği dünya liderlerinden ABD Başkanı Donald Trump'la S-400 gerilimini ve yaptırımları masaya yatıran Erdoğan, Türkiye'nin konu ile ilgili tavrını yineledi ve “S-400'lerle ilgili konuda bütün anlaşmamız, her şeyimiz bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir” dedi. Rusya'dan S-400 alımına ilişkin, Trump'ın somut açıklamları ve “farklı çözümler” gündeme gelebileceği çıkışını değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi: Kendisiyle görüşmemden hemen önce basın mensuplarına da bu konularla ilgili gayet güzel cevabı verdi. S-400'lerle ilgili konuda bizim tabii bütün anlaşmamız, her şeyimiz bitmiştir ve şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Ve teslimat sürecinde de olan böyle bir sözleşmeyi inkâr etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti.

ADIMI OBAMA DEVRİNDE ATTIK

Fakat burada bir gerçeği ortaya koymamız lazım. Biz Patriotları alma hususunda Sayın Obama döneminde bir adım atmıştık. Ancak Patriotlar hususunda maalesef ‘kongre müsaade etmedi' dediler ve bize böyle bir satışı gerçekleştirmediler. Bizim de tabii ki hava savunma sistemleri için böyle bir adımı atmamız gerekiyordu ve en uygun şartlarda bunu Rusya'dan bulmuş olduk ve kendileriyle de anlaşarak, bu adımı attık.

‘YAPTIRIM YOK' ÇIKIŞI

Yaptırımlar konusunda Sayın Trump yaptığı açıklamada, bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk. Bizim örneğin S-400 olayı bir taraftan yürürken ama biz Amerika'dan Lockheed Martin'den şu anda mesela Boeing uçaklar alıyoruz. 100 adet Boeing uçağını Lockheed Martin'den alıyoruz. Yani serbest piyasa ekonomisinin olmuş olduğu bir dünyada bunları bir defa birbirine karıştırmayacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Bunun yanında da şu gerçeği özellikle vurgulamamız lazım, o da şudur; biz Amerika ile stratejik ortağız. Stratejik ortak olarak da bizim atacağımız bu adımlarda Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi de yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım.

PAZAR DEĞİLİZ, ÜRETİCİYİZ

F-35 için şu ana kadar Amerika'ya 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığını belirten Erdoğan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Ortak üretici olmak suretiyle de şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Ama alacağımız 100 artı 16. Yani toplamda 116 uçak. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz. Ödeme planımız başlamış, ödemeler yapılıyor. Ama böyle altta birilerinin yaptığı açıklamalar Sayın Başkan'ın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Bunların da bizim ikili ilişkilerimizi ben bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz.

ERDOĞAN: ÇOK ANLAMLI BULUYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmesinin detayları ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını ve Patriotların satılmadığını söyledi. Türkiye'yi ziyaret edeceğine işaret eden Trump, bu ziyaret için net bir tarih belirtmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile zirvede bir araya gelmelerini çok anlamlı bulduğunu ifade etti. Erdoğan, ticaret ve savunma sanayiinde atılacak adımların olduğunu ve ABD ile stratejik ortaklığın birçok alanda dayanışmayı teşvik ettiğini belirtti.

TRUMP'TAN TARİHÎ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump “Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi. Kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Osaka'da düzenlediği basın toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. S-400 gerilimi ve Türkiye ile ilgili konuşan Trump şöyle konuştu: Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama ‘hayır' dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi.

Trump, bu durumun iyi olmadığını düşündüğünü belirterek “Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki ‘Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size Patriotları satacağız' Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane ve daha da almak istiyorlar. Şimdi parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Çok çetin biri” ifadesini kullanan Donald Trump “Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi. Kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum” dedi.

MURSİ VE KAŞIKÇI'YI HATIRLATTI

Dünyanın dikkatle izlediği G20 Zirvesi kapanış oturumuyla son bulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeye yüz tutan bir cinayetin tekrar manşetlere taşınmasına aracılık etti. Erdoğan “Birleşmiş Milletler ile iş birliği içerisinde çalışarak Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Geçen hafta kamuoyuyla paylaşılan rapor, cinayetle ilgili pek çok gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletlerin, Özel Raportör Callamard'ın raporunun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

HÂLEN BİR ŞEYLER GİZLENİYOR

Erdoğan, aynı şekilde Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetinin de tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan “Ne Kaşıkçı cinayetinin, ne de Mursi'nin şaibelerle dolu ölümünün gündemden düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Hâlen bir şeyler gizleniyor, yapanın yanına kâr kalmayacak” dedi.

YAKLAŞIM HAKKANİYETLİ OLMALI

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer detaylar özetle şöyle:

* Tüm devletlerin teröre ‘terör' deme erdeminin artık göstermesi gerekiyor. Suriye sınırında ciddi ayrım yaşanıyor. Etnik temizlik yaşanan, insanları topraklarından eden terör örgütleri el üstünde tutuluyor. Ülkemize darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü bazı ülkeler tarafından el üstünde tutuluyor.

* Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacını dile getiriyorum. 1. Dünya Harbi'nin şartları altında kurulmuş böyle bir yapının ilanihaye devam etmesi doğru olmayacaktır. G-20 sorunların çözümünde güçlü bir mecra hâline gelmeli.

* İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi. Mülteci konusunda uluslararası toplum yükü paylaşmalı.

* İklim değişikliği konusunda hakkaniyetli yaklaşım olmalı.

ORTAK BİR VİCDANLA HAREKET EDİLMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde “Okyanuslar: Hayatımızın Değerli Kaynakları” adlı sempozyuma katıldı. Emine Erdoğan “Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki yeni bir gelecek senaryosu yazmak için biraz vaktimiz var. Doğru adımları atarsak, 2050'de okyanuslarda plastikler değil, balıklar yüzebilecek” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi