OSB'lerden yangın ve sel bölgelerine 206 milyon TL'lik yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketlerinden etkilenenlere yönelik olarak başlattığı yardım kampanyasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB'ler de katıldı. OSBÜK ve 93 OSB'den toplanan yardımlara ilişkin temsili çek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

“Bir yıl içinde bu işi bitirelim”

Kampanyaya verilen desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atmamız gereken adım yapmamız gereken çok hayır var. Bir an önce de diyoruz ki 1 yıl içerisinde biz bu işi bitirelim. Bu felaketin yaşandığı bölgelerin alt yapısı üst yapısı çok ciddi rakamlara bali. Bunu devlet millet el ele yapacağımıza göre bu sadaka-i cariye noktasında çok önemli” dedi.

Artvin, Rize, Kastamonu, Sinop, Zonguldak gibi Karadeniz illerini vuran sel felaketi ile Antalya ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz'i etkileyen yangın afetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 13 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararın ardından “Ben de varım” sloganıyla başlatılan kampanya için OSB'ler el ele verdi. “Yaraları birlikte sarıyoruz” diyerek gönüllük esasına göre yapılan kampanyaya katkı sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSBÜK ve 93 OSB yardım kampanyasına destek verdi. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Cumhurbaşkanlığı Kararı'na uygun olarak kampanyanın yürütücüsü olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına aktarılacak. Toplanan 206 milyon 500 bin lira, yangın ve sel felaketinde zarar gören 4 sanayi sitesinin yeniden inşası başta olmak üzere sanayicilerin zararlarının tanziminde kullanılacak.

Söz konusu yardıma ilişkin temsili çek, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

Sanayi siteleri yenilenecek

Takdim sırasında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'ler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine bir kampanya başlattı.206 milyon 500 bin lira topladılar. Böyle bir dönemde devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmayı önemsiyoruz. İnşallah hem Kastamonu hem de Sinop'taki sanayi sitesinin yeniden yapımında kullanılacak. Temsili olarak çeki size arz ediyoruz” dedi.

Kampanyaya 25 milyon ile en yüksek katkıyı sağlayan Kocaeli Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, sembolik çeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın liderliğinde kampanyanın devam edeceğini söyledi.

Hidayet Türkyılmaz

