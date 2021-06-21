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Osmaniye'de kumar oynayan 6 kişiye 25 bin lira ceza

Osmaniye'de kumar oynayan 6 kişiye 25 bin lira ceza
Osmaniye'de kumar oynayan 6 kişiye 25 bin lira ceza

Osmaniye’de bir kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye toplam 25 bin 580 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Yunus Emre Mahallesi 15525 Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler bir masada 6 şahsın kumar oynadığını tespit etti.

6 şahsa Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 25 bin 580 lira idari ceza işlem uygulandı. İş yeri sahibi O.K. hakkında ise kumar oynatılmasına yer sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Selçuk Kaya
 

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