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ÖSYM, 2020 ALES/1 için yeniden başvuru alınacağını duyurdu

ÖSYM, 2020 ALES/1 için yeniden başvuru alınacağını duyurdu
ÖSYM, 2020 ALES/1 için yeniden başvuru alınacağını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz tarihleri arasında yeniden başvuru alınacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanlığı, 2020-ALES/1 için yeni başvuru alınacağını ve sınav merkezi tercihlerinin güncellenebileceğini açıkladı.

13-23 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan 2020-ALES için 2-6 Temmuz tarihleri arasında yeniden başvuru yapılabilecek. Adaylar, başvurularını başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecek. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz tarihleri arasında banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'Ödemeler' alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz günü saat 23.59'a kadar yatırılacak.

Sınava 13-23 Mart tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.

Emin Kuvat
 

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