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ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün'den YKS başvuruları açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün'den YKS başvuruları açıklaması
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün'den YKS başvuruları açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün:" YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır. 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir."

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