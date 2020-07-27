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ÖSYM Başkanı, YKS birincilerinin illerini açıkladı

ÖSYM Başkanı, YKS birincilerinin illerini açıkladı
ÖSYM Başkanı, YKS birincilerinin illerini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS birincilerini il bazında açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları ardından sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaparak; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerini il bazında duyurdu. Yaptığı paylaşımda Aygün, "YKS Birincilerimizin İlleri, TYT birincileri: 5 aday; Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; Sözel: İzmir, Eşit Ağırlık: Osmaniye, Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday; İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

Emin Kuvat
 

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