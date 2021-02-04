ÖSYM internet sitesinden 2021 yılına ait YKS başvuru klavuzunu yayımladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından 2 Mart tarihine kadar yapabilecek."
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Değerli adaylarımız, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz'' dedi.