İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Oto elektrikçide LPG tüpü patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Oto elektrikçide LPG tüpü patladı: 1 ölü, 2 yaralı
Oto elektrikçide LPG tüpü patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonucu oto elektrikçide 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi Sitesi 6152. Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan Y.C.D. (11) ile birlikte 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Y.C.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, hayatını kaybeden çocuğun ailesine baş sağlığı dileyerek, "Akşam saatlerinde yangın çıktığı söylendi. Biz de yangının üzerine geldik.

İçeride çalışan 2 kişi ve yanlarımda misafir olan bir çocuk varmış. 11 yaşındaki çocuk rahmetli oldu. İçeride LPG tüpü patlamış ama onun öncesinde aracın benzin deposundaki arızaya bakarken kıvılcım atmış. Kıvılcım sonrasında LPG tankında patlama olmuş. Maddi hasarı karşılarız ama can kaybına çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut
 

İLGİLİ HABER
Havai fişek fabrikası patlama davasında yeni gelişme Havai fişek fabrikası patlama davasında yeni gelişme
İLGİLİ HABER
Doğalgaz patlaması 2 katlı binayı harabeye çevirdi: 2si ağır 5 yaralı Doğalgaz patlaması 2 katlı binayı harabeye çevirdi: 2'si ağır 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Eskişehirde metan gazı patlaması: 1i ağır 3 yaralı Eskişehir’de metan gazı patlaması: 1’i ağır 3 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.