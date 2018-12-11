İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye getirdi

Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye getirdi
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye getirdi

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü şoförü seyir halindeyken rahatsızlanan bir yolcuyu hastaneye götürdü.

 Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde 43 numaralı halk otobüsünde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen genç bir yolcu bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı. Halk otobüsünde seyahat eden yolcular durumu şoföre bildirdi.
Mevcut güzergahını değiştiren ve ismi öğrenilemeyen halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan vatandaşı en yakın hastanenin önüne kadar getirdi. Otobüsten inen yolcular durumu doktorlara bildirdikten sonra rahatsızlan genç vatandaşların ve otobüs şoförünün desteğiyle hastaneye taşındı. Olayda rahatsızlanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bütün yaşananlar halk otobüsünün içinde farklı açılarda bulunan araç kamerası tarafından görüntülendi.  

Halil Koyun
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.