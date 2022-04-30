Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı Şemsi Kaplan (44) ile birlikte 01 J 0100 plakalı otobüse binen 82 yaşındaki Fatma Demirkol, bir anda fenalaştı. Şoför Bilal Üzüm, otobüsü hemen kenara çekerek ambulansı aradı. Bu sırada yaşlı kadının kızı ise bakkala su almaya gitti.

O anlar güvenlik kamerasında

O anda otobüstekiler yaşlı kadının nabzını kontrol ederken bir anda Demirkol'un kalbi durdu. Bunun üzerine otobüs şoförü Bilal Üzüm ise hemen güzergahını değiştirerek Demirkol'u merkez Çukurova ilçesindekiözel bir hastaneye götürdü. Hastanede hemşire ve doktorların müdahalesiyle yaşlı kadın tekrardan hayata döndü. O anlar otobüs içerisindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

“Allah şoförden razı olsun”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatma Demirkol, otobüs şoförüne teşekkür ederek, “Bir anda fenalaştım ve kendimden geçtim. Beni otobüs hastaneye getirdi. Allah şoförden razı olsun. Şuanda çok iyiyim” dedi. Hemşire Fatma Yanıkkollu ise hastanın durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bir anda acile bir otobüs korna çalarak geldi. Hemen dışarıya çıktık ve hastamızın solunumu durmuştu. Hemen hastamızı acil servise aldık ve havayolu açıklığını sağladık. Şuanda hastamızın durumu iyi” diye konuştu.

“Ben insanlık görevimi yaptım”

Otobüs şoförü Bilal Üzüm ise insanlık görevini yaptığını söyleyerek, “Bir anda teyzenin nabzı durunca ambulansı beklemeden rotamdan çıkıp özel bir hastaneye gittim. İnsani görevimizi yaptık. Teyzemiz şuanda iyiymiş. Hastaneye yetiştirdiğimizde teyzemiz nefes almıyordu. Ben insanlık görevimi yaptım. Kim olsa aynısını yapardı” ifadelerini kullandı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay