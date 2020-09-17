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Otogar kapısına bırakılan valiz korkuttu

Otogar kapısına bırakılan valiz korkuttu
Otogar kapısına bırakılan valiz korkuttu

Adana Merkez Otogarı otobüs giriş çıkışların yapıldığı kapı önüne bırakılan valiz paniğe neden oldu. Özel harekat timleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı'nda saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otobüslerin otogara giriş çıkış yaptığı kapı önüne bırakılan valizi vatandaşlar fark etti. Bunun üzerine olay yerine asayiş, özel harekat ve bomba imha uzmanları gönderildi.

“Otogara giriş çıkış kapatıldı, özel harekat yoğun güvenlik önlemi aldı”

Asayiş ve trafik polisleri otogar etrafını trafiğe kapatırken özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Otogara gelen otobüsleri giriş çıkışları geçici olarak kapatıldı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı. Valiz boş çıkması polise ve vatandaşlara rahat nefes aldırdı.
Kısa süreli yaşanan paniği ardından otogarda otobüsleri giriş çıkışlarının açılmasıyla trafik akışına da tekrarda izin verildi.

Süleyman Cenk İdaye

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