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Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu.

Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu. Bu sırada bahçede birilerinin olmaması faciayı önlerken, otomobilde bulunan anne ve 2 çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Bahçeye uçan otomobil de vinç ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç
 

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