Otomobil ile midibüs çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, öğleden sonra Ardahan-Göle karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Şahin idaresindeki 34 ES 1884 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail Çelik'in kullandığı 75 AAC 243 plakalı midibüs Ardahan-Göle karayolunun 17. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler Ercan Şahin ile İsmail Çelik'in yanı sıra, otomobilde bulunan Aynur Yılmaz ve midibüste bulunan yolculardan Niyazi Şahin, Ayşenur Yüksel, Muhammed Sanatçı, Taylan İlçi ile Gözde Saraç yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Göle ve Ardahan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olgun Yıldız

