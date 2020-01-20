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Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Edirne'de, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Tunca Nehri kenarına uçtu. Kazada, nehre yaklaşık 5 metre mesafe düşen araç içerisinde bulunan araç sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serçin Şahin idaresindeki 22 AJ 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Edirne Merkez'de bulunan Gazimihal Köprüsünden Tunca Nehri'nin kenarına uçtu.
Kazada hafif yaralanan sürücü Şahin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kontrol amaçlı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Köprüden nehir kenarına düşerek, hurdaya dönen otomobil ise çekici ile otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koray Ustabaşı - Şener Urfa
 

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