Otomobil köprüden uçtu, sürücü ağır yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Hasandede köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (31) idaresindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprüden uçtu.

Köprü ayağındaki duvara çarparak durabilen otomobilde büyük çapta maddi hasa oluşurken, sürücüsü ise ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay

