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Otomobil önce elektrik panosuna sonra çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı

Otomobil önce elektrik panosuna sonra çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı
Otomobil önce elektrik panosuna sonra çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce elektrik panosuna sonra da çöp konteynerine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil önce elektrik panosuna sonra çöp konteynerine çarptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Şamlı Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi istikametinden Coğlaki Mahallesi istikametine seyreden Hami A. (21) idaresindeki 68 BN 409 Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hızını alamayan otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ökkeş A. (20) ile Numan Ç. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can - Yavuz Akkan
 

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