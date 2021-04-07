Otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı

Kaza saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Sena Yılmaz (44) idaresindeki 34 PE 0163 plakalı Renault marka otomobil, aynı yönde seyreden Ömer Gürcan idaresindeki 64 ABG 739 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Sena Yılmaz ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Erdi Kızak, Ayşe Kızak, Galip Yıldırım ve Bedriye Şener Yılmaz yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Ayşe Kızak, Galip Yıldırım ve Bedriye Şener, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli ilçesindeki hastanelere sevk edilirken, sürücü Sena Yılmaz ve Erdi Kızak, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Yiğen