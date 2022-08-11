İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı!

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı!
Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazaya karışan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinden ilçe merkezine seyir eden Büşra Ö. (25) idaresindeki 80RJKX plakalı Mercedes marka otomobil ile kavşaktan Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı'na çıkış yapmaya çalışan Yüksel Ö. (55) idaresindeki Tofaş Kartal marka otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Yüksel Ö. İçin sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı otomobilden sağlık ekipleri ile birlikte çıkartarak sedyeye aldı. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobillerin kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Vedat Kılıç

İLGİLİ HABER
Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı! Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı!
İLGİLİ HABER
Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı! Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı!
İLGİLİ HABER
Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı! Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.