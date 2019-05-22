Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Güpegündüz yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından da anbean kayıt altına alındı. Kazada Birol Özcan kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince Adem Bilir'e ait park halindeki 20 BU 573 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre ileri savrulan otomobil kaldırımda dolmuş bekleyen yolcuların üzerine gitmeye başladı. Üzerine doğru bir aracın geldiğini son anda fark eden ve isminin Fatih B. olduğu öğrenilen vatandaş ise yaptığı refleks ile aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kazadan sadece birkaç saniye öncesinde park halinde olan ve çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin yanından geçen küçük bir çocuk ise olaydan saniyelerle kurtuldu.

“Kazadan birkaç saniye önce aracın yanından çocuk geçiyordu ve bizim hemen karşımızda cami var”

Yaşanan olayın ardından kazayı ve sonrasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Adem Bilir ise kazadan sonra çok mağdur olduklarını ve aracının daha yaptırılmadığını söyledi. Arabasına çarpan sürücünün ise kendisine ‘uyudum' şeklinde savunma yaptığını öne süren Bilir, şunları söyledi:

“Dükkanımda oturuyordum ve iki dakika önce de eşim aracın içerisindeydi. Bir ses duyduk ve arabamın uçak gibi hızla geçtiğini gördük. Sonra dışarı çıktım arkadaş (otomobile çarpan aracın şoförü) ‘ağabey ben uyumuşum senin aracına çarpınca uyandım' dedi. Sonra geldiler ve otomobile baktılar ardından aracım tamire gitti. Tutanaklar tutuldu ancak şu ana kadar herhangi bir işlem de yapılmadı. Hemen birkaç saniye önce aracın yanından çocuk geçiyordu ve üstelik de bizim hemen karşımızda cami var yani burası sürekli hareket halinde. İhtiyar ve çocuklu vatandaşlar geçiyordu yani Allah'tan öyle bir şey olmadı. Yoksa onların arabanın altında kalmamasının imkanı yok. O kadar hızlı geliyor ki ve karşı şeritten gelerek arabaya çarpıyor. Biz bu olaydan sonra maddi anlamda da çok mağdur olduk.”

Gökten Ceylan - Melike Müzeyyen Türk