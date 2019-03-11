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Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı
Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı

Van, Bitlis ve Muş’ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansıdı. Muş'taki kazada otomobil çarptığı bir kadın kucağındaki çocuğuyla metrelerce yükseğe fırladı.

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Muş'ta bir kadın 4 çocuğu ile yolun kenarında ilerlediği sıra 2 otomobilin çarpması sonucu kazaya karışan otomobilin biri kadına ve çocuklara çarptı. Çarpma ile birlikte kadın ve kucağındaki çocuk metrelerce fırlayıp kaldırıma düştü. Kaza sonrası kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Bir başka kaza ise Van'da meydana geldi. Her iki sürücünün de kavşağa hızlı girmesi sonucu 2 otomobilin çarpmasıyla maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Son 2 kaza ise Bitlis'te yaşandı. Birinci kazada kavşağa kontrolsüz giren otomobile ana yoldan ilerleyen tır çarptı. Diğer kaza ise sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.  

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