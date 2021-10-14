Otomobilini park ederken aracı kaldırımda yatan köpeğin üzerine sürdü

Olay, saat 14.50 sıralarında Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücü otomobilini park ederken kaldırımda uyuyan köpeği fark etmesine rağmen üzerine sürmeye devam etti. Köpek aracın geldiğini son anda fark ederek can havliyle kaçarken, başka bir köpeğin ise sürücüye havladığı görüldü. Sürücü, otomobilini park etmeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına da yansırken, hayvanseverler görüntülere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Mehmet Kalay

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