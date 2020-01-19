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Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı
Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Antalya'nın Serki ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu. Kazadan burnu kanamadan kurtulan alkollü sürücü, "Üfletip durmayın beni, götürüp bir yere yatırın" diyerek polise zor anlar yaşattı.

Kaza, akşam saatlerinde Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail S. idaresindeki 31 EA 024 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Olayın gerçekleştiği bölgede futbol tesislerinde mesaide olan güvenlik görevlileri, durumu fark edip 112 Acil Servis'i aradı. Sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla ayakta durabildi. İsmail S., ”Beni bir yere götürün yatırın. Allahınızı severseniz götürün beni yatırın. Devletin bir yeri varsa yatırın beni. 10 sefer üfletiyorsunuz” diyerek polise zor anlar yaşattı. Polis ekipleri cezai işlem uygulanan alkollü sürücüyü ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

Mehmet demirci
 

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