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Otomobille triportör çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille triportör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille triportör çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile triportörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alaylar 2 Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özcan S. idaresindeki 42 ADT 180 plakalı Fiat marka otomobil ile Ramazan A. (66) idaresindeki 42 ALM 509 plakalı triportör kavşakta çarpıştı. Kazada triportör sürücüsü Ramazan A. ile yanında bulunan eşi Ümmühani A. (66) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

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