Otoyol üstündeki köprüyü çöplüğe çevirdiler

Bağlantı köprüsü yakınında bahçesi bulunan Abdurrahman Mahallesi Muhtarı Şaban Ergit, bahçesine giderken sürekli kullandığı köprünün cam kırıklarıyla kaplı olduğunu belirterek, bunun tehlike oluşturduğunu söyledi. Gönüllülerle birlikte bölgede temizlik yapılacağını dile getiren Ergit, vatandaşları cam şişeleri atmamaları yönünde de uyardı.

“Kim görse kimsenin hoşuna gitmez”

Ergit, “İleride bir bahçemiz var. Oraya gidip gelirken yoldaki şişeleri, kirliliğin hiç hoşuma gitmediğini arz etmek isterim. Kim görse kimsenin hoşuna gitmez. Çevre temizliği diye bir şey var. Burada bazı vatandaşlar arabalarıyla gelip tabi ki gelsinler manzarayı seyretsinler. Ama bu şişelerin burada bırakılması, doğru değil. Alıp götürebilirler. Acaba buraya çöp konteynırı konur mu? Çöpler toplanır mı? Şişeleri yere bırakana ceza yazılır mı? Nasıl olur onu bilemeyeceğim. Ben bu durumdan rahatsızım. Herkesin rahatsız olması gerekli. Çözüm bulunursa iyi olur. Zaman zaman çevre temizliği yapılıyor. Bazı gönüllü arkadaşlar var, derneklerde. Ben bile katılıyorum. ‘Burasını temizleyebiliriz' diye düşünüyorum” dedi.

Koray Ustabaşı

