Oxford Üniversitesi korona virüs aşısını Afrika'da denemeyi planlıyor

Oxford Üniversitesinin yeni tip korona virüse (Covis-19) karşı geliştirdiği "ChAdOx1 nCoV-19" olarak adlandırılan ve İngiltere'de test edilmeye başlanan aşı, Afrika ülkelerinde de test edilmeye hazırlanıyor. Kenya'daki araştırmacılar, Oxford Üniversitesinin öncülük ettiği potansiyel korona virüs aşı denemelerine 400 gönüllünün katılacağını belirtti.

Kenya Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (KEMRI), Welcome Trust Araştırma Programı'nın yerel ortağı olduğu çalışmanın yaklaşık 2 yıl sürmesinin planlandığını öngörürken, gönüllülerin Mombasa ve Kilifi şehirlerinden seçileceği belirtildi. Ayrıca araştırmacılar, aşının kıtada kullanılmaya uygun olması durumunda Kenya'nın denemelere katılımının önemli olduğunu belirtti.

Sağlıklı bireylerin gönüllülük esasına uygun şekilde gerçekleştirilecek aşı denemelerinde katılımcılar sadece doktor, hemşire ve eczacı gibi sağlık çalışanları tarafından sağlanırken, Kenya'da 18 yaşından büyük 400 kişide yeni aşının koruma sağlayıp sağlamadığı test edilecek.

Aşıların Afrika'da test edilmesiyle ilgili tartışmaların yaşanması nedeniyle açıklamada bulunan aşı araştırmacıları, herhangi bir uygulama başlamadan önce onay alınacağını vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda ise Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kenyalıların aşı denemelerinde kobay olarak kullanılamayacağını ifade etmişti.

Öte yandan Oxford Üniversitesi, geçtiğimiz ay insanlar üzerinde test etmeye başladığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Aylin Karadeniz