OYAK Yatırım, ilk altı ayda büyümesini sürdürdü

Geçen yıl 526 milyon TL'lik halka arz sürecini başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2021'deki büyümesini, 2022'nin ilk altı ayında da sürdürdü. OYAK Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre özkaynakları da 1 milyar TL'yi aştı.

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, OYAK'ın kendilerine sağladığı vizyon ve kararlılığı sayesinde son 5 yılda şirketin finansal performansında yaşanan artışın 2022 yılının ilk yarısında da devam ettiğini belirtti. Ünal, yılın ilk yarısında şirketin konsolide ana ortaklığa düşen net kârının geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 katına ulaşarak 278,5 milyon TL'ye yükseldiğini ve şirketin iştiraki olan OYAK GRUP SİGORTA'nın da karlılığında 4,2 katına ulaşan performansıyla sektörde farklılaşmaya devam ettiğini ifade etti. Artan ürün çeşitliliği ve OYAK Grup Sigorta tarafındaki güçlü seyre bağlı olarak 2022 ilk yarıyılında Şirketin konsolide net komisyon gelirlerini yüzde 52 artışla 244 milyon TL'ye, toplam gelirlerini ise yüzde 73 artışla 430 milyon TL'ye çıkarttıklarını vurgulayan Ünal, “Çizdiğimiz bu olumlu tabloda son dönemde hayata geçirdiğimiz iş birliklerinin oluşturduğu sinerjinin etkisi büyük oldu. Yılın ikinci yarısında yakaladığımız büyümeyi devam ettireceğiz” diye konuştu.

OYAK Yatırım olarak global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişimleri olduğunu hatırlatan Ünal, “Faaliyet gösterdiğimiz sermaye piyasalarında hisse senedi aracılığının yanı sıra halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi farklı alanlarda deneyimimiz bulunmakta. İştiraklerimiz ile birlikte tüketici finansman ve finansal teknolojiler gibi girişim sermayesi yatırımlarımız da gelişerek büyümemize ve karlılığımıza katkı sağlamaya devam ediyor. OYAK Yatırım olarak önümüzdeki dönemde bu alanlarda yatırımlarımıza ve global iş birliklerine devam ederek, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi ve üstün kalitedeki geniş ürün yelpazemiz ve hizmet ağımız aracılığıyla güçlü büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

