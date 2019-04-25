Oyun dünyasını sarsacak Excalibur G900 satışa çıktı

Oyun severlere son teknoloji ürünler ile maksimum performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur, ürün yelpazesine yeni bir model daha ekledi. Bugüne kadar piyasaya sunduğu tüm modellerden çok daha iddialı olan dizüstü Excalibur G900, masaüstü bilgisayar deneyimini unutturacak özelliklere sahip.

Üst düzey gerçeklik algısı

Oyun tutkusunu bir üst seviyeye taşıyacak yeni modelin efsanevi güç kaynaklarından biri ekran kartı. NVIDIA'nın Turing mimarisine sahip RTX ekran kartları, bir önceki nesillerine göre ortalama yüzde 30 daha fazla performans sunuyor. RTX2080 ise bir önceki nesline göre yaklaşık yüzde 45 daha performanslı. Sadece RTX ekran kartlarının sahip olduğu ışın izleme teknolojisi sayesinde oyunun her anında oyun severler, inanılmaz derecede gerçekçi ve detaylı görsellere sahip olabiliyor.

Bununla birlikte DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisi ile her detayda daha gerçekçi bir görüş sağlıyor. Yapay zekânın kattığı muhteşem hız, ekran kartını yormadan, oyun içerisindeki her detayı algılayarak olması gerektiği boyut ve renkleri birleştirerek görüntüye aktarıyor. Böylece yüzde 40 daha gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor. Programlanabilen gölgeleme teknolojisi sayesinde de kullanıcılar, artık tüm detaylara fazlasıyla hâkim olabiliyor.

Daha ince, daha geniş

Sadece 4.7 milimetre inceliğine sahip olan süper dar çerçevesi ile Excalibur G900 daha büyük görüntüler sunuyor. Dünyanın en ince çerçevelerinden birine sahip olan model ile neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. İnceliğinden ödün vermeyen sıra dışı tasarım, sınıfındaki rakiplerine göre 19.9 milimetre inceliği ve 2.1kg hafifliği ile yüzde 30 daha mobil.

RGB klavye ve aydınlatma

Performans tutkunlarının vazgeçemediği RGB klavye yeni modelin en iddialı yönlerinden sadece bir tanesi. 65 binden farklı renk seçeneği ile oyun severlerin, klavyelerini diledikleri renklerle özelleştirebilmesine imkân tanıyor. Kullanıcılar ayrıca klavyeyi 3 farklı bölgeye bölüp her bir bölgeyi bambaşka renkler ile canlandırabiliyor. RGB klavyesine ek olarak sağ ve sol köşelerinden RGB ışık yayan Excalibur G900, en karanlık alanları bile rengârenk aydınlatıyor.

Akıllı turbo soğutma ile takılmadan oyun keyfi

Modelin akıllı turbo soğutma sistemi sayesinde RTX2080 ekran kartının sunacağı benzersiz performansta dahi kesintisiz oyun performansı sunuyor. 2 adet akıllı turbo fanın her birinde 71 ayrı fan pervanesi bulunuyor. Böylece içerideki hava dolaşımı en hızlı şekilde ilerliyor. Termal sistemin sahip olduğu 4 farklı termal boru ise bütün sistemin serin kalmasını sağlıyor.

Oyun severler efsane gücü yönetebiliyor

Excalibur kontrol merkezi ile oyunun yoğunluğuna ve hızına göre bilgisayarın performansı ayarlanabiliyor. Sadece birkaç saniyede, soğutmayı da aynı anda aktifleştirilerek performans artışı sağlanabiliyor.

Yüksek bağlantı hızına, 32 GB'a kadar artırılabilen kapasitesine, güç tüketimini en uygun şekilde ayarlayabilen DDR4 teknolojisine sahip olan Excalibur G900, ayrıca akıllı ses sistemi sayesinde bütün sesleri filtreleyerek pürüzsüz bir ses kalitesi sağlıyor. Bunun yanında sahip olduğu 3 tane disk girişi sayesinde sınırsız hız ve depolama alanı sizi bekliyor.

Oyun severler için yepyeni bir ilham kaynağı olacak yeni model, şimdilik sadece online platformlar üzerinden satışa sunuluyor.