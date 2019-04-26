Oyuncu Serkan Balbal, havaalanında yaşananları anlattı

Twitter hesabı üzerinden mesaj dizisi yayınlayan ve olay anlarının videosunu paylaşan Balbal şunları söyledi;

Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim, sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı.

UÇAK SADECE 15 DAKİKA RÖTAR YAPTI

Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın taksinin uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi. Kadının çıkışı ve davranışları tamamen hastalıklı ve psikolojik olarak bozuktu.

UÇAKTA YANINDAKİ ARKADAŞI İLE KAHKAHA ATA ATA SEYAHAT ETTİ

Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadında 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Tuğçe hanımla sabah konuştuk, kendisi Çelebi bünyesinde çalışıyor. Şirket ve h.alanı polisi konuyla yakından ilgileniyor. Pazartesi kendisi savcılığa suç duyurusunda bulunacak, bizde şahit olarak yanında olacağız.

Verilen destekten hem şaşkın hem de çok mutlu olmuş...