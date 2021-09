Oyuncular tercihleriyle masaüstü bilgisayarını şekillendiriyor

Oyun dünyasında profesyonellerin beklentileri her geçen gün başka bir boyuta taşınıyor. Tasarımdan teknolojiye kadar her detayda gerçekçilik, performans ve keyif unsurunu arayan oyuncuların isteklerine cevap bulmak ise Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın gücü ile desteklenen Excalibur'dan geliyor. Oyuncuların tamamen beklentilerine yönelik şekillendirebilecekleri ve profesyonel bir şekilde binlerce çeşit özellik arasından oluşturabilecekleri Excalibur E750, masaüstü oyun bilgisayarı alanında oyunculara yeni teknoloji ve tasarım dünyasının kapılarını aralatıyor. En havalı RGB deneyimini, üstün performansı ve kesintisiz oyun deneyimini E750'de sunan Casper Excalibur, oyun ne olursa olsun, rakip kim olursa olsun, her zaman kazanmak isteyen oyuncuların destekçisi olmaya hazırlanıyor.

Oyuncular tercihleriyle gücü şekillendiriyor

Profesyonellik yolunda ilerleyen birçok genç, beklentilerini karşılayan teknolojiye ve şık tasarımları barındıran bilgisayarlara sahip olmak istiyor. Tercihlerine uygun bir masaüstü bilgisayar oluşturmak ise genellikle mümkün olmuyorken, profesyonel olmayan yollarla tasarlanan ya da toparlanan bilgisayarlar da oyuncuları tatmin edemiyor, yarı yolda bırakabiliyor. Oyuncuların tercihleriyle şekillenebilen Excalibur E750, en üst kalite ürünlerin uyumlu şekilde çalışabilmesi için kişiye özel üretimin performans ve ısı testleri gerçekleştirerek yapıldığı profesyonel ortamda üretiliyor. Binlerce çeşit arasından konfigürasyonu oyuncular tarafından yapılabilen E750, Intel'in güçlü 10. ve 11. Nesil işlemcileriyle üstün performansı, NVIDIA ve AMD'nin en güncel ekran kartlarıyla da grafik gücünü oyunculara sunuyor. Üstelik kullanıcı bu iki üstün performansı istediği çeşit anakart, HDD, SSD veya RAM seçenekleri ile konfigüre edip, kendi ihtiyaçlarına özel ürettireceği ürüne 2 günde sahip olabiliyor.

Oyuncular masaüstünde RGB sonsuzluğunu yaşıyor

Performansın tasarımla buluştuğu Casper Excalibur E750'de sihirli oyun geceleri oyuncuları bekliyor. Ön cam yüzeyde sınırsızlık tasarımı ile bir araya gelen RGB ledlerin büyüsü aynı zamanda isteklere göre soğutucu sistemlerine de taşınabiliyorken, oyuncular en havalı RGB deneyimini dahili 3 adet 120mm özel aydınlatmalı RGB fan ile yaşıyor. Bunların yanı sıra oyuncular, işlemci fanı için de 240mm veya 360mm RGB ışıklı opsiyonlardan seçim yaparak Excalibur E750 bilgisayarının soğutma sistemini güçlendirip özel soğutmalı RGB RAM tercihleri ile hızını artırırken, oyun ortamını daha da renklendirebiliyor. Excalibur E750 aynı zamanda ön ve yan taraflarında bulunan cam panellerle de bilgisayarın içerisindeki üst seviye ürünlerin gücünü gösterme fırsatını oluşturuyor. Oyunculara sadece güçlü olmanın yetmeyeceğini, önemli olanın gücü sürdürebilmek olduğunu aktaran Casper Excalibur E750, en yüksek performansta bile donma veya takılma sorunu yaşamadan 1200Wat'a varan Gold, Bronz veya Platinum güç ünitesi kullanımları ile uzun saatler akıcı oyun deneyimi sunabiliyor.