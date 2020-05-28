Özbekistan'da dar gelirli ailelere sera desteği

Özbekistan'ın Namangan şehrine bağlı Çartak ilçesinde dar gelirli bin aile için 200 dönüm alanda sera kompleksi yapımı son aşamaya girdi. Tarım ekonomisinin geliştirilmesine yönelik önemli projelerin yapılmakta olduğu Namangan'da gerçekleştirilen bu proje kapsamında her aile 200 metrekarelik örtüsü ve damlama sulama sistemi mevcut olan sera sahibi oldu.

Değeri 5 milyon 500 bin som (yaklaşık 540 dolar) olan bu seralar ödemesinin yüzde 50'si için sübvansiyon destek uygulanacak, geri kalan kısmı için ailelere çok düşük faiz oranı ile banka kredisi sağlanacak.

Seralarda yetiştirilen sebzelerin toptan satışını organize etmek için kurulan kooperatif tarafından soğuk depo yapımı da sürüyor.

Vilayetin diğer on ilçesinde de aynı uygulamayla dar gelirli aileler için çeşitli ölçülerde sera kompleksleri yapımı devam ediyor.

Dilmurod Cumabayev

